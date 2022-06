KSC bestätigt Ganvoula-Interesse

Silvère Ganvoula könnte seine Karriere beim Karlsruher SC fortsetzen. „Er ist ein Spieler, der in unseren Gedanken eine Rolle spielt, weil er vieles mitbringt, was wir wollen“, bestätigt KSC-Trainer Christian Eichner gegenüber dem Online-Portal ‚ka-news.de‘ das Interesse am Stürmer des VfL Bochum.

Da Philipp Hoffmann die entgegengesetzte Richtung einschlägt und von Karlsruhe nach Bochum wechseln wird, ist für Ganvoula, der in der Rückrunde an Cercle Brügge verliehen war, kein Platz mehr beim Bundesligisten. Folglich soll sich der 25-jährige Kongolese einen neuen Verein suchen. Der Vertrag im Ruhrpott läuft im kommenden Jahr aus.