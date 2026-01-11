15-Millionen-Angebot für Ex-Bremer Sargent

Der Toronto FC buhlt um Josh Sargent (25). Fabrizio Romano berichtet, dass der MLS-Klub aus Kanada ein Angebot über umgerechnet 15 Millionen Euro bei Norwich City eingereicht hat. Beim englischen Zweitligisten steht Sargent noch bis 2028 unter Vertrag.

Der US-amerikanische Mittelstürmer (29 Länderspiele) erzielte in der laufenden Saison sieben Tore in 23 Ligaspielen. 2021 war Sargent für 9,5 Millionen Euro von Werder Bremen zu Norwich gewechselt.