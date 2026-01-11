Menü Suche
15-Millionen-Angebot für Ex-Bremer Sargent

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Ex-Bremer Josh Sargent erlebt eine erfolgreiche Zeit bei Norwich City @Maxppp

Der Toronto FC buhlt um Josh Sargent (25). Fabrizio Romano berichtet, dass der MLS-Klub aus Kanada ein Angebot über umgerechnet 15 Millionen Euro bei Norwich City eingereicht hat. Beim englischen Zweitligisten steht Sargent noch bis 2028 unter Vertrag.

Der US-amerikanische Mittelstürmer (29 Länderspiele) erzielte in der laufenden Saison sieben Tore in 23 Ligaspielen. 2021 war Sargent für 9,5 Millionen Euro von Werder Bremen zu Norwich gewechselt.

Championship
Major League Soccer
Norwich
Toronto
Joshua Sargent

