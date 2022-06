Chelsea verlängert mit Gilmour

Der FC Chelsea hat den bis 2023 datierten Vertrag mit Billy Gilmour vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilen die Londoner offiziell mit. Gilmour war vor fünf Jahren von den Glasgow Rangers in Chelseas Jugendabteilung gewechselt.

In der abgelaufenen Saison war der zentrale Mittelfeldspieler an Premier League-Absteiger Norwich City verliehen, kam dort in insgesamt 28 Pflichtspielen zum Einsatz. Gesetzt ist der 21-jährige Schotte zumeist auch in der Nationalmannschaft.