Mittelfeldspieler Kristijan Jakic und der FC Augsburg gehen getrennte Wege. Der 29-Jährige schließt sich PAOK Saloniki aus Griechenland an. PAOK leiht Jakic zunächst für eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro aus und besitzt eine Kaufoption in Höhe von 4,5 Millionen Euro. FCA-Sportdirektor Benni Weber sagt: „Kristijan ist mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit auf uns zugekommen. In offenen und konstruktiven Gesprächen haben wir gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Die Leihe zu PAOK bietet ihm die Möglichkeit, sich in einem neuen Umfeld zu beweisen und die gewünschte Spielzeit zu erhalten.“

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🇬🇷 Der FC Augsburg verleiht Kristijan #Jakić nach Griechenland. Der 29-Jährige schließt sich für die kommende Saison PAOK Thessaloniki an. Dort trifft er auf seinen ehemaligen FCA-Teamkollegen Dimitris #Giannoulis.



Viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit, #Jaka! ✊



👉 Alle… pic.twitter.com/V6rX555DL6 — FC Augsburg (@FCAugsburg) September 9, 2026

Jakic war 2024 für eine Ablöse von fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Augsburg gekommen. Für die Fuggerstädter absolvierte er 78 Pflichtspiele, erzielte dabei fünf Tore und gab drei Vorlagen. In Thessaloniki trifft Jakic auf Ex-Mitspieler Dimitrios Giannoulis (30), der ebenfalls in diesem Transferfenster aus Augsburg nach Griechenland wechselte.