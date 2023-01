Winter-Deal: Rutter für 40 Millionen nach England?

Georginio Rutter könnte die TSH Hoffenheim kurzfristig verlassen. Nach Informationen von ‚Sky‘ zeigt Leeds United großes Interesse am niederländischen Stürmer. Der englische Erstligist strebe einen Kauf noch in diesem Monat an. Gespräche über eine mögliche Ablöse sollen schon im Gang sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei einem Wechsel könnte Rutter einer der teuersten Abgänge in der Hoffenheimer Historie werden. Eine Ablöse von 30 bis 40 Millionen Euro ist laut ‚Sky‘ im Gespräch. Rutters Vertrag bei der TSG ist noch bis 2026 datiert. Er selbst soll einem Wechsel auf die Insel positiv gegenüberstehen.

Lese-Tipp

Klich verlässt Leeds

TSG schon vorbereitet?

Der 20-Jährige war vor zwei Jahren für 750.000 Euro von Stade Rennes in den Kraichgau gewechselt. In der aktuellen Saison kommt Rutter auf zwei Tore und drei Assists in 17 Pflichtspielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen neuen Stürmer hat Hoffenheim erst kürzlich an Bord geholt. Der 25-jährige Däne Kasper Dolberg kam auf Leihbasis von OGC Nizza nach Sinsheim.