Nach Einreise-Eklat: Embolo zur WM

Wenige Tage, nachdem Breel Embolo die Reise in die USA verweigert worden war, darf der Schweizer Nationalstürmer jetzt doch zur Weltmeisterschaft. Das kündigte der 29-Jährige auf seinen Social Media-Kanälen an. „USA – Here I come! Vielen Dank für die positive Unterstützung in diesen Tagen, allen voran dem Schweizer Fußballverband und der FIFA“, so Embolo.

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Am Dienstag waren die Eidgenossen in den Flieger gen USA gestiegen, Embolo durfte allerdings nicht mit. Die elektronische Einreisegenehmigung (ESTA) musste noch einmal überprüft werden. Grund dafür war möglicherweise eine Verurteilung des Angreifers zu Beginn des Kalenderjahres. Embolo hatte sich der mehrfachen Drohung strafbar gemacht. Jetzt befindet sich der Mittelstürmer auf dem Weg nach Los Angeles.