Wie lange bleibt Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt im Amt? Am Main geht man davon aus, dass der Sportsportvorstand zumindest noch das kommende Wintertransferfenster verantworten wird, berichtet die ‚Sport Bild‘. Das Fachmagazin legt sich aber fest, dass Krösche seinen bis 2028 datierten Kontrakt nicht erfüllen wird.

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Anfang August stand sogar eine Blitz-Trennung im Raum. Unter anderem der FC Liverpool beschäftigt sich mit dem 45-jährigen Funktionär, der dank einer Ausstiegsklausel für ausgewählte Klubs für drei bis vier Millionen Euro zu haben ist.