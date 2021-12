So viel bekommt Schalke für Matondo

Schalke 04 würde mit einem Verkauf von Rabbi Matondo zumindest noch ein Drittel der 2019 an Manchester City gezahlten neun Millionen Euro Ablöse einstreichen. Nach ‚Bild‘-Informationen kann Leihklub Cercle Brügge den walisischen Flügelstürmer per Kaufoption für festgeschriebene drei Millionen Euro langfristig unter Vertrag nehmen.

Ob der kleinere der beiden Erstligisten aus Brügge die finanziellen Mittel wird aufbringen können, bleibt abzuwarten. So oder so kann Schalke auf einen Verkauf hoffen: Nach einem schleppenden Saisonstart begleitet von Knieproblemen explodierte Matondo in den vergangenen Wochen regelrecht. In den jüngsten sechs Ligaspielen erzielte der 21-Jährige fünf Tore und gab eine Vorlage.