Fein nach Dresden

Adrian Fein wird wohl in der zweiten Liga anheuern. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, wird der Mittelfeldspieler bis Sommer leihweise zu Dynamo Dresden wechseln. Das Leihgeschäft mit dem FC Bayern will Greuther Fürth schon länger auflösen.

Fein kam in der Hinrunde nur zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. In München hat der 22-jährige Mittelfeldspieler ohnehin keine Perspektive.