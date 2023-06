Mehrere Optionen gestrichen: Cancelos Transfer-Wunsch

Dass João Cancelo keine Lust mehr auf den FC Bayern hat, verwundert nicht wirklich. Immer wieder musste der beidseitig einsetzbare Außenverteidiger auf der Bank Platz nehmen und konnte sein Weltklasse-Potenzial in München nur unstet abrufen. Abgesehen davon: Bayern lehnt eine Festverpflichtung ab. Warum sollte der Portugiese also trotzdem bleiben wollen?

Wie die ‚Münchner Abendzeitung‘ am heutigen Donnerstag berichtet, kommt für Cancelo aber auch eine Rückkehr nach England nicht in Frage – weder zum Meister Manchester City, bei dem der 29-Jährige bis 2027 unter Vertrag steht, noch zum interessierten Vize FC Arsenal. Die beiden nördlicheren Topligen Europas scheint er hinter sich lassen zu wollen.

Stattdessen, so führt der ‚AZ‘-Bericht aus, zieht es Cancelo in den wärmeren Süden. Spaniens La Liga und die italienische Serie A wären folglich zwei denkbare Ziele. Zur Erinnerung: Der FC Barcelona war schon mehrfach hinter dem Super-Techniker her – zuletzt im Januar, wie Barça-Trainer Xavi jüngst bestätigte. Es würde nicht verwundern, wenn das katalanische Interesse noch heute bestünde.