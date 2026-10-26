Ob Manuel Neuer (40) dem FC Bayern am Mittwoch (20:45 Uhr) im DFB-Pokal gegen den FC Magdeburg zur Verfügung stehen wird, ist offen. Co-Trainer Aaron Danks sagt über den Gesundheitszustand des Ex-Nationalkeepers: „Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hatte eine kleine Verschlimmerung am Fuß. Es hängt davon ab, wie viel Zeit es braucht, bis das abklingt. Es könnte im Moment ein bisschen unangenehm für ihn sein, aber ich glaube nicht, dass es zu lange dauern wird.“

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In den vergangenen Wochen hatte Neuer wegen einer anhaltenden Sehnenreizung im Fuß immer mal wieder pausieren müssen, beim zwischenzeitlichen 2:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League stand er dann wieder 90 Minuten auf dem Feld. Vertreten wird er von seinem legitimen Nachfolger Jonas Urbig (23).

Update (11:05 Uhr): Gegenüber der ‚tz‘ sagt Sportvorstand Max Eberl, dass Neuer „diese Woche irgendwann ins Training“ zurückkehrt. Für das Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg werde man erst sehr kurzfristig eine Entscheidung treffen.