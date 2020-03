Watzke: Keine Spielerverkäufe „unter Wert“

Hans-Joachim Watzke sieht trotz der finanziell schwierigen Lage durch das Coronavirus keinen Grund, dem wirtschaftlichen Schaden mit Spielerverkäufen entgegen zu wirken. „Klar sagen kann ich, dass selbst die ganz reichen Klubs trotz der existenziellen Krise jetzt nicht glauben müssen, dass sie bei uns auf Schnäppchen-Tour gehen können. Wir müssen niemanden unter Wert verkaufen“, sagt der Geschäftsführer von Borussia Dortmund der ‚Bild am Sonntag‘.

In Sachen Ablöse „könnten die Summen etwas sinken. Dass es so signifikant absinkt, wie man es sich wünscht, glaube ich aber nicht“, so Watzke weiter. Dazu sei der Fußball inzwischen „einfach zu globalisiert“. Auch im Sommer wird es laut dem 60-Jährigen „einige werthaltige Transfers geben“.