BVB-Chef spricht über Schlotterbeck-Poker

Carsten Cramer, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, Internationalisierung und Digitalisierung bei Borussia Dortmund, zeigt sich optimistisch, eine Verlängerung mit Nico Schlotterbeck erzielen zu können. „Ich bin zuversichtlich und Nico vermittelt mir nicht das Gefühl, dass die Zuversicht unbegründet ist“, so der Funktionär im Format ‚Bild Sport‘.

Auf die Frage, ob ein Deal mit dem von Real Madrid umworbenen Innenverteidiger am Finanziellen scheitern könnte, sagt Cramer: „Wir haben ihm attraktive Zahlen präsentiert. Das möchte ich aber öffentlich nicht weiter ausführen, weil ich finde, das gehört sich nicht. Es steht dem Spieler aber natürlich zu, für sich die bestmögliche wirtschaftliche Lösung zu finden. Wir kennen unseren Rahmen und werden nichts Verrücktes machen, auch wenn wir für Nico natürlich bereit sind, eine sehr besondere Lösung zu finden.“