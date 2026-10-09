Lange Sperre möglich: Portugal suspendiert Ronaldo

Cristiano Ronaldo wurde offenbar vom portugiesischen Fußballverband (FPF) für seine Flucht aus dem Lager der Nationalmannschaft suspendiert. Der ‚Mirror‘ berichtet, dass die Regeln des FPF automatisch eine Sperre ausgelöst haben. Ein Disziplinarausschuss werde nun über die Dauer der Strafe entscheiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge kann diese zwischen einem und sechs Monaten liegen. Eine kürzere Sperre sei jedoch ebenfalls denkbar. Die nächsten Spiele bestreitet die portugiesische Mannschaft Mitte November gegen Dänemark und Wales.