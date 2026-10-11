Jens Härtel zieht die Konsequenzen aus den aktuellen Vorwürfen gegen ihn. Der DFB-Kontrollausschuss hat aufgrund von diskriminierenden Äußerungen im Trainingsbetrieb ein mehrwöchiges Betätigungsverbot als Trainer gegen den Coach der Berliner U19 beantragt.

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Eine Teilschuld räumt Härtel in der offiziellen Vereinsmitteilung ein: „Ich habe Fehler gemacht und bin meiner Vorbildfunktion im Nachwuchsbereich nicht gerecht geworden, dafür habe ich meine Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam um Entschuldigung gebeten und möchte das hiermit auch beim gesamten Verein tun. Es war nie meine Absicht, jemanden verbal zu verletzen oder gar zu diskriminieren.“

Es sei ihm „wichtig, mein Verhalten zu reflektieren, mir dafür Zeit zu nehmen und fachliche Unterstützung zu suchen“.

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Interne Untersuchung

Union Berlin betont derweil, eine interne Untersuchung habe zu der Erkenntnis geführt, dass eine „Gefährdung von Spielern nach Einschätzung der Beteiligten zu keinem Zeitpunkt erkennbar“ gewesen sei. Bis heute sei „dem Verein keine Meldung eines persönlich Betroffenen bei den angebotenen internen und externen Anlaufstellen bekannt“.

Dennoch erklärt Lutz Munack, Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball und Mitglied des Präsidiums: „Jens Härtel hat sich falsch verhalten und ist dafür von uns sanktioniert worden. Wir respektieren seinen Schritt und haben uns mit ihm auf eine Auszeit verständigt. Sein Verhalten in den letzten Wochen war von ehrlichem Bemühen um Aufarbeitung geprägt, das Verhältnis zur Mannschaft wirkt bis heute völlig intakt.“