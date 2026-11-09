FC Bayern: Saibari hat noch Luft nach oben

Bisherige Leistung: 4/6

Der Offensiv-Allrounder stand bislang 14 Mal für den FC Bayern auf dem Feld. Aktuell stehen unterm Strich drei Tore und vier Vorlagen zu Buche – eine ordentliche Quote angesichts der 638 Einsatzminuten. Kurz vor seinem Syndesmoseriss tauchte Saibari aber ein wenig ab.

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Potenzielle Leistung: 5/6

Bei der WM glänzte der 37-fache marokkanische Nationalspieler auf der ganz großen Bühne. An diese Darbietungen konnte er bislang im Bayern-Trikot noch nicht nachhaltig anknüpfen. Saibari hat also weiterhin Luft nach oben, wird an das Leistungsmaximum der FCB-Stars um Harry Kane (33) oder Jamal Musiala (23) nicht herankommen können.

Preis/Leistung: 3/6

50 Millionen Euro überwies der deutsche Rekordmeister an die PSV Eindhoven, um Saibari an Bord zu holen. Damit avancierte der Angreifer in der vergangenen Sommertransferperiode zum teuersten externen Neuzugang in der Bundesliga. Dem Status wurde Saibari bis dato nicht gerecht.

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Erwartungen erfüllt: 4/6

Von Beginn an wurde klar kommuniziert, dass Saibari als offensive Allzweckwaffe und nicht als angehender Stammspieler geholt wurde. Dieser Rolle wurde der Rechtsfuß weitestgehend gerecht. Gleichwohl blieben die ganz großen Momente noch aus.

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Wiederverkaufswert: 4/6

Im vergleichsweise hohen Alter von 25 Jahren wechselte der gebürtige Spanier zu einem absoluten Topklub. Eine Martkwertexplosion jenseits der investierten 50 Millionen Euro ist wohl nicht mehr zu erwarten. Dennoch bleibt das Profil des Marokkaners europaweit begehrt.

Taktischer Fit: 5/6

Hat der FC Bayern zu viel Geld für Saibari bezahlt? Ja, 50 Millionen waren zu viel Nein, der Markt gibt keinen vergleichbaren Spieler zu diesem Preis her Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Saibari ist laufstark und bringt ein gutes Kombinationsspiel mit. Ergo verfügt er über Qualitäten, die von Cheftrainer Vincent Kompany sehr geschätzt werden. Darüber hinaus verleiht seine Kombination aus Physis und Flexibilität dem Münchner Offensivfußball eine neue, wertvolle Komponente.

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