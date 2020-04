FCB: Bundesliga-Interesse an Richards

Bayern Münchens Abwehrtalent Chris Richards weckt nicht nur im Aus-, sondern auch im Inland Interesse. Nach Informationen der ‚tz‘ sind „einige Bundesliga-Vereine“ auf den 20-Jährigen aufmerksam geworden. Um welche Klubs es sich handelt, bleibt offen. Kürzlich zählte die ‚Bild‘ bereits den FC Chelsea, FC Arsenal, FC Valencia und FC Barcelona zum Interessentenkreis.

Richards besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2023. 22 Mal kam er in dieser Saison in der dritten Liga für die Zweitvertretung zum Einsatz. Für die Profis steht ein 45-minütiger Testspiel-Auftritt aus dem Januar zu Buche. Richards kann in der Innenverteidigung und auf der rechten Abwehrseite agieren.