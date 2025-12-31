Die fünf besten Bundesliga-Deals des Jahres

Platz 5: Albert Sambi Lokonga

Kurz vor Transferschluss im Sommer hob der Hamburger SV sein Team nochmal auf ein neues Niveau. Das meiste Aufsehen erregten die Leihspieler Luka Vuskovic (18/Tottenham Hotspur) und Fábio Vieira (25/FC Arsenal). Zusammen mit dem Portugiesen kam vom FC Arsenal aber auch noch Sambi Lokonga – und der Mittelfeldspieler war (da man bei Vuskovic keinen dauerhaften Zugriff hat) Hamburgs bester Deal des Jahres.

Der 26-jährige Belgier war bei Arsenal völlig außen vor und wurde quasi an die Elbe verramscht: Angesichts der 300.000 Euro Ablöse kugelt man sich beim HSV immer noch vor Lachen. Sambi Lokonga holte sich die nötige Fitness im laufenden Ligabetrieb und schoss in seinen zwölf Einsätzen schon vier teils immens wichtige Tore. Der bis 2028 gültige Vertrag sorgt dafür, dass Sambi Lokonga potenziell mit großem Gewinn weiterverkauft werden kann.

Platz 4: Ilyas Ansah

Fast zwei Meter groß – und dafür durchaus schnell auf den Beinen, technisch stark und torgefährlich: Ansah bringt ein Profil mit, nach dem viele suchen. Union erkannte das Potenzial früh und holte den mittlerweile 21-Jährigen für vier Millionen Euro aus Paderborn.

Gleich zum Saisonstart gelangen Ansah einige Traumtore, mittlerweile steht er bei fünf Saisontreffern und zwei Vorlagen in 15 Spielen. Noch dazu hat er sich körperlich weiterentwickelt und sein Timing beim Kopfball verbessert. Gut vorstellbar, dass er beim nächsten Karriereschritt seine vorherige Ablöse verzehnfachen wird.

Platz 3: Bazoumana Touré

Fast 36 km/h läuft Touré in der Spitze und ist damit der zweitschnellste Spieler der Liga – zusammen mit seinem ivorischen Landsmann Yan Dimoande (siehe Platz 1). Schon im Januar kam der heute 19-Jährige zur TSG Hoffenheim. Zehn Millionen Euro flossen dafür bereits an Hammarby IF aus Schweden, vier weitere Millionen können als Bonus folgen.

Klar, die TSG hat danke ihres Mäzens einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Bundesligisten, die sich Touré nicht hätten leisten können. Und dennoch: Das Risiko, in den bis dato völlig unbekannten Teenager zu investieren, hat sich voll ausgezahlt. Touré gehört mittlerweile zu den spektakulärsten Flügelflitzern der Liga. In der laufenden Saison sammelte er schon sieben Scorerpunkte in 14 Spielen. Eines Tages dürfte er zum Gesicht einer ziemlich großen Ablöse werden. Hoffenheim erhofft sich 44 Millionen Euro, Interesse bekunden Manchester United und der FC Arsenal. Tourés Vertrag im Kraichgau ist noch bis 2029 datiert.

Platz 2: Bilal El Khannouss

Den ganzen Sommer über baggerte der VfB Stuttgart am Marokkaner. Als Nick Woltemade (23) schließlich nach Newcastle verkauft wurde, konnten die Schwaben zuschlagen. Besonders clever: Ohne das ganz große Risiko wurde El Khannouss zunächst ausgeliehen. Treten durchaus realistische Parameter ein, wird El Khannouss gegen eine verpflichtende Zahlung von 20 Millionen Euro an Leicester City zum VfB-Spieler.

Schon jetzt wird beim zweitbesten Zehner der Bundesliga aber schon über eine Rückkehr nach England spekuliert. Newcastle United hat ihn im Blick. Klar ist: Verkauft der VfB ihn direkt wieder, winkt ein sattes Transferplus. Die bisherige Bilanz des 21-Jährigen: 20 Spiele für Stuttgart, sechs Tore und vier Vorlagen.

Platz 1: Yan Diomande

Zwischen 70 und 100 Millionen Euro Ablöse werden für den fulminanten Flügeldribbler bereits gehandelt. Die ganz großen Klubs wie der FC Barcelona, Manchester United, Manchester City oder der FC Liverpool schauen genau hin. Und das, obwohl Diomande als völlig unbeschriebenes Blatt erst im Sommer für 20 Millionen Euro vom spanischen Erstliga-Absteiger CD Leganés nach Sachsen kam.

Kapitän David Raum erinnerte sich zuletzt bei ‚Sky‘: „Ich habe mir im Sommer seinen Marktwert angeschaut und dann nachgeschaut, wie viel wir gezahlt haben. Ich habe anschließend kurz nachgefragt, ob wir uns beim Angebot vertippt haben oder was da das Problem war.“ Ein Training später war der DFB-Verteidiger schlauer: „Ich bin dann zu Marcel Schäfer (Sportchef, Anm. d. Red.) gegangen und habe ihm zu diesem Transfer gratuliert.“ Diomande steht in Leipzig noch bis 2030 unter Vertrag. In der laufenden Saison sammelte er bereits elf Scorerpunkte.

