Bayer: 25-Millionen-Einkauf leistet sich heftigen Fehltritt

Kasper Hjulmand scheint die Kabine von Bayer Leverkusen immer mehr zu verlieren. Malik Tillman (23) soll bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt haben, jetzt sorgt die nächste Bayer-Personalie für Aufsehen.

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Die Rede ist von Equi Fernández (23), der vor zwei Wochen im Spiel gegen Borussia Dortmund (1:0) anscheinend für einen Eklat gesorgt hat. Recherchen der ‚Bild‘ zufolge wollte Hjulmand den defensiven Mittelfeldspieler in der Schlussphase einwechseln, um die Führung über die Zeit zu retten.

Fernández habe sich allerdings geweigert und den angedachten Kurzeinsatz als Beleidigung aufgefasst. Stattdessen kam Tillman in die Partie, der die Einwechslung zwar ebenfalls als Demütigung empfand, die Mannschaft aber nicht im Stich lassen wollte.

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Konsequenzen für Fernández hat es bereits gegeben. Laut der ‚Bild‘ war das Verhalten des Argentiniers, der erst im vergangenen Jahr für 25 Millionen Euro nach Leverkusen gewechselt war, der Grund dafür, dass er am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg (1:2) suspendiert wurde. Am morgigen Samstag (15:30 Uhr) steht das Derby gegen den 1. FC Köln an.