Freiburg-Abschied: 20 Millionen für Sallai?

Für Christian Streich könnte im Sommer der Abschied von einem seiner Spieler auf dem Plan stehen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Lazio Rom großen Gefallen an Roland Sallai gefunden. Der Ungar werde bei den Laziali als ideale Verstärkung für das 4-3-3 von Maurizio Sarri angesehen.

Dem Bericht zufolge bewerten die Freiburger den 25-Jährigen mit 20 Millionen Euro. Eine stolze Summe für Sallai, der beim erfolgreichen Europa League-Teilnehmer nur Ergänzungsspieler ist. Obwohl die Breisgauer den Offensivakteur im Winter noch nicht abgeben möchten, schließt die italienische Sportzeitung einen Vorstoß der Biancocelesti im Januar nicht komplett aus. Deutlich realistischer soll jedoch ein Wechsel im Sommer sein.

Bis 2025 ist Sallai noch an den SC gebunden. Dementsprechend sitzen die Offiziellen des Tabellenzweiten der Bundesliga am längeren Hebel. Wenn Lazio allerdings tatsächlich mit einem wirtschaftlich derart attraktiven Angebot in der Nähe der von Freiburg geforderten Summe vorstellig wird, könnte es für den 38-fachen Nationalspieler relativ zügig in Richtung Italien gehen.