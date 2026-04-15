BVB: Watzkes Wunschspieler & Books schwierigste Aufgabe

Mit einem überraschend schlechten Wahlergebnis von nur knapp 60 Prozent Zustimmung wurde Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Borussia Dortmund, im November von den Mitgliedern zum neuen Präsidenten des Klubs gewählt. Trotzdem will der 66-Jährige die Schwarz-Gelben auch in der neuen Funktion endlich wieder zum Erfolg führen und hat klare Visionen, wie das zu erreichen ist.

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Im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ skizziert Watzke die Aufgaben für das neue Führungsduo Lars Ricken (Geschäftsführer Sport) und Ole Book (Sportdirektor): „Wir müssen unsere Herangehensweise weiter schärfen. Jadon Sancho, Erling Haaland und Jude Bellingham sind gute Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit: Sie sind nicht als Stars gekommen, sondern wir haben sie zu Stars gemacht. Ousmane Dembélé wurde sogar Weltfußballer.“

Diesen Weg müsse der BVB wieder einschlagen, um finanziell deutlich besser aufgestellten Klubs wie Bayern München oder anderen europäischen Schwergewichten zumindest ab und an Paroli bieten zu können: „Am Ende müssen wir dadurch so viel Geld erwirtschaften, dass wir flächendeckend eine gute Mannschaft aufbauen können. Wir brauchen immer wieder Unterschiedsspieler, von denen wir auch alle zwei Jahre mal einen sehr teuer verkaufen.“

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Mehr Haudegen und Zauberer

Grundsätzlich sei Watzke mit der aktuellen Saison zufrieden. In der Bundesliga haben die Schwarz-Gelben den FC Bayern zwar aus den Augen verloren, spielen aber punktetechnisch eine absolute Topsaison – auch wenn es nicht immer der spektakulärste Fußball ist, der im Signal Iduna Park gespielt wird. Dennoch: „Ich sage Ihnen: 80 Prozent gehen zufrieden nach Hause.“

Für einen Titel wird es in dieser Saison jedoch nicht reichen. In der neuen Spielzeit wird der nächste Versuch gewagt. Dazu sind Anpassungen in der Mannschaft nötig, wie Watzke betont: „Ich glaube, ein bisschen mehr Erfahrung tut uns gut. Und, das ist sicherlich das, was ihr euch alle wünscht, noch ein, zwei Spieler, die den Unterschied machen, weshalb du dann am Ende vielleicht doch sagst: ‚Oh mein Gott, was war das heute für ein wunderbarer Hackentrick‘ – das würde uns auch noch ganz guttun. Aber es ist schwierig.“

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„Schwierigste Aufgabe“ für Book

Das Budget des Klubs ist sehr begrenzt, die Transfers im Sommer müssen kreativ gestaltet werden. Gesucht sind echte Verstärkungen für kleines Geld. „Das ist wirklich die schwierigste Aufgabe für unseren neuen Sportdirektor Ole Book. Genau das zu finden, ist nicht einfach“, gesteht der BVB-Präsident.

Aufgrund des finanziellen Spielraums und der im Sommer stattfindenden XXL-Weltmeisterschaft sowie der unklaren Situation um Nico Schlotterbeck (26) könnten sich die Transferverhandlungen noch bis weit in den August ziehen, was der Klub allerdings vermeiden möchte.

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Ob auch Jadon Sancho (26) in der neuen Saison wieder im Dortmunder Trikot auflaufen wird, ist noch nicht klar. Ein Wechsel des Flügelspielers steht nach wie vor im Raum. Watzke wäre nicht abgeneigt: „Wir prüfen, ob Spieler uns besser machen. Auch bei Jadon. Er spielt aktuell wieder mehr und besser. Und er ist im Sommer ablösefrei. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis wäre sicherlich nicht das Schlechteste. Das entscheidet aber die sportliche Führung.“