Corona-Skandal bei Lazio? | Historische Niederlage für OM

Corona-Ermittlungen gegen Lazio

In Italien sorgt Lazio Rom für Schlagzeilen – leider aus den falschen Gründen. Der italienische Fußballverband FIGC hat laut einer Titelstory der ‚Gazzetta dello Sport‘ eine Untersuchung gegen den Hauptstadt-Klub eingeleitet mit dem Ziel, mögliche Verstöße gegen die Corona-Auflagen aufzudecken.

Was war passiert? Ciro Immobile, Lucas Leiva and Thomas Strakosha wurden vor der Champions League-Partie am heutigen Mittwochabend gegen Zenit St. Petersburg positiv getestet – so wie auch schon eine Woche zuvor gegen den FC Brügge. Am Wochenende waren sie im Serie A-Spiel gegen den FC Turin aber Teil des Kaders. Woran das liegt, wird nun untersucht. Sollte Lazio tatsächlich gegen die Auflagen verstoßen haben, drohen harsche Strafen. Diese reichen vom Punktabzug bis maximal zum Ausschluss aus der Serie A.

Rodrygo schießt Real zum Sieg

Erfreulichere Nachrichten gibt es in Madrid. Dort gewann Real den Champions League-Kracher gegen Inter Mailand mit 3:2. Matchwinner war der junge Brasilianer Rodrygo, der nach Vorlage von Vinícius Júnior in der 80. Minute den Sieg besorgte. „Die Zukunft rettet Real“, titelt folglich die ‚as‘. „Schon da“, stößt die ‚Marca‘ ins gleiche Horn und meint die neue Generation der Königlichen, die sportlich bereits mithalten kann.

Historische Niederlage für OM

Mit 0:3 kam Olympique Marseille gestern beim FC Porto unter die Räder. Die französische Presse kennt am Folgetag keine Gnade. „Historisch“, nennt die ‚L’Équipe‘ die Pleite von OM. Schließlich war es die zwölfte nacheinander in der Königsklasse – kein anderer Verein verlor so oft. Die Lokalzeitung ‚La Provence‘ wird noch deutlicher: „Sie sind die Lachnummer von Europa.“ Trainer André Villas-Boas, der ausgerechnet gegen seinen Heimatklub verlor, wird wohl zustimmen. „Um scheiße in der Champions League zu sein, muss man sich für sie qualifizieren. Das haben wir getan und jetzt sind wir scheiße“, tobte der Ex-Porto-Coach nach dem Spiel.