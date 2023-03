Glasner spricht über „Anfragen aus der Premier League“

Oliver Glasner hätte in die Premier League wechseln können. Der Coach von Eintracht Frankfurt erklärt gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘: „Ich hatte auch schon Anfragen aus der Premier League, aber ich habe abgesagt.“ Er mache sich keine Gedanken darüber, was in der Zukunft auf ihn wartet, wolle allerdings auch nicht ewig Trainer bleiben: „Ich möchte nicht, bis ich 65 Jahre alt bin, Trainer sein, wahrscheinlich auch nicht bis 60.“

Mitte Januar berichtete ‚Sport1‘, dass sich der Österreicher unter anderem bei Tottenham Hotspur, dem FC Chelsea und sogar bei Real Madrid auf dem Radar befindet. Glasners Vertrag bei der SGE läuft noch bis zum Sommer 2024. Ob der Europa League-Erfolgscoach den Frankfurtern erhalten bleibt, ist noch nicht ganz gesichert. Der 48-Jährige habe ein „unterkühltes“ Verhältnis zu Sport-Vorstand Markus Krösche.

