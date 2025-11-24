Menü Suche
Ex-Stuttgarter Klement macht Schluss

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Klement führt den Ball. @Maxppp

Im Alter von 33 Jahren beendet Philipp Klement seine Karriere. Der Mittelfeldspieler bestätigt gegenüber dem ‚kicker‘ diese Entscheidung: „Die Karriere ist zu Ende. Meine engsten Freunde starten aktuell ihre Karrieren in der Berufswelt. Bei mir ist die erste Karriere mit 33 Jahren zu Ende.“ Zuletzt stand Klement bis Mai beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag.

Bei den Roten Teufeln hatte die Karriere von Klement begonnen. Er kommt insgesamt auf 103 Spiele in Liga zwei und 26 Partien in der Bundesliga für den SC Paderborn, den FSV Mainz 05, Hansa Rostock, den VfB Stuttgart und den FCK. Gegen Ende seiner Karriere war Klement immer wieder von Verletzungen geplagt.

