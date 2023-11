Champions League: Die FT-Topelf des 5. Spieltags

Spieler des Spieltags: Mats Hummels

Der Verteidiger von Borussia Dortmund war maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft gegen den AC Mailand beteiligt. Mit Monstergrätschen und einem hervorragenden Zweikampfverhalten sorgte Hummels dafür, dass der BVB drei Punkte aus der Lombardei entführen konnte. Der 34-Jährige wurde auch von der UEFA zum Man of the Match gekürt. In dieser Form nicht nur für die Schwarz-Gelben ein Leistungsträger, sondern auch ein wichtiger Mann für die deutsche Nationalmannschaft.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Lazio - Celtic 2:0

Shakthar - Royal Antwerpen 1:0

Young Boys - Roter Stern 2:0

ManCity - RB Leipzig 3:2

3:2 Milan - Borussia Dortmund 1:3

1:3 PSG - Newcastle United 1:1

FC Barcelona - FC Porto 2:1

Feyenoord - Atlético 1:3

FC Sevilla - PSV 2:3

Galatasaray - ManUnited 3:3

FC Bayern - Kopenhagen 0:0

- Kopenhagen 0:0 Benfica - Inter 3:3

Real Sociedad - Salzburg 0:0

Real Madrid - Napoli 4:2

Braga - Union Berlin 1:1

1:1 FC Arsenal - RC Lens 6:0

