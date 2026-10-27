18 Tore: Owusu im Winter in die Bundesliga?

Prince Owusu strebt eine Luftveränderung an. Der in Deutschland geborene Torjäger von CF Montréal weckt laut ‚Sky‘ Interesse bei Al Shabab in Saudi-Arabien. Zudem haben ihn offenbar mehrere Bundesligisten im Blick. Ein Winter-Transfer sei möglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Owusu spielt seit 2023 in der MLS. In der laufenden Saison stehen für den 29-Jährigen stolze 18 Tore und sechs Vorlagen in 32 Pflichtspielen zu Buche. Und das, obwohl sein Team das Tabellenende in der Eastern Conference ziert.