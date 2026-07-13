RB Leipzig muss die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Christ Inao Oulaï offenbar begraben. Wie Lorenzo Lepore berichtet, steht ein Wechsel des 20-Jährigen zum AC Florenz unmittelbar bevor. Mit seinem aktuellen Arbeitgeber Trabzonspor haben sich die Italiener bereits geeinigt und auch die Verhandlungen mit dem ivorischen Mittelfeldtalent, der bei der WM bei allen vier Partien auf dem Platz stand, befinden sich auf der Zielgeraden.

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Oulai habe einen potenziellen Transfer zu RB Leipzig sowie zum FC Brentford explizit abgesagt, da er unbedingt zu La Viola wechseln möchte. Die Türken forderten zuletzt eine stattliche Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro. Auf welchen Betrag sich die Klubs letztendlich geeinigt haben, geht aus der Meldung nicht hervor. In der Vergangenheit hatten auch der FC Chelsea, der FC Barcelona, Manchester City sowie der FC Bayern München Interesse an dem Rechtsfuß signalisiert.