Silas-Berater feuert gegen Labbadia

Der VfB Stuttgart kommt im Abstiegskampf nicht zur Ruhe. Nachdem Bruno Labbadia nach zuletzt vier sieglosen Spielen ins Kreuzfeuer geraten war, feuert nun der Berater von Silas Katompa Mvumpa gegen den Coach. „Bruno Labbadia hat den Ruf, Mannschaften zu retten. Er ist ein Feuerwehrmann und hat das bei seinen bisherigen Stationen auch sehr, sehr gut gemacht. Aber beim VfB hat er anscheinend sein Feuerwehrauto zu Hause vergessen“, zitiert die ‚Bild‘ Spielerberater Mehmet Eser.

Die Kritik des Agenten richtet sich vor allem an Labbadias taktische Pläne mit seinem Klienten. Zuletzt wurde Silas immer wieder im Sturmzentrum aufgeboten. Dort fiel die Torausbeute des 24-Jährigen mit einem Treffer in sechs Einsätzen eher dürftig aus. „Du kannst Silas nicht als Neuner aufstellen. Du kannst aus einem Bäcker keinen Metzger machen. Der Junge braucht Antritt. Jeder weiß, dass Silas ein Rechtsaußen ist“, tobt Eser. Insgesamt kommt Silas in 24 Pflichtspielen auf sieben Torbeteiligungen (fünf Treffer, zwei Assists).

