Neuer Klub für Ex-Kölner Dennis

Emmanuel Dennis könnte zum FC Watford zurückkehren. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wird der Stürmer am heutigen Dienstag zum Medizincheck erwartet. Es winke ein Kontrakt bis Sommer 2027 mit Option auf eine weitere Saison, final geklärt sei der Deal mit dem englischen Zweitligisten aber noch nicht.

Bei den Hornets stand Dennis schon 2021/22 und im ersten Halbjahr 2024 unter Vertrag. Der 27-Jährige ist seit Ende August vereinslos, löste bei Nottingham Forest wegen Perspektivlosigkeit seinen Vertrag auf. In der Rückrunde der Saison 2020/21 war der Nigerianer an den 1. FC Köln verliehen (zehn Spiele, ein Tor).