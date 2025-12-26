Juve: Verteidiger-Lösung gefunden?

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger hat Juventus Turin den Argentinier Marcos Senesi (28) ins Visier genommen. Der Linksfuß sei einer der Kandidaten für einen Wintertransfer, berichtet die italienische ‚Tuttosport‘.

Beim AFC Bournemouth ist Senesi absolut gesetzt. Der zweimalige Nationalspieler kann sowohl innen als auch auf der linken Außenbahn verteidigen. Seinen auslaufenden Vertrag bei den Cherries möchte Senesi, der ebenso beim FC Barcelona und Atlético Madrid auf dem Zettel steht, nicht verlängern. Insofern wäre er im Januar womöglich zum Schnäppchenpreis zu haben.