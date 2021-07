City will Preis für Mendes drücken

Nuno Mendes steht bei Manchester City wieder auf der Tagesordnung. Laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano planen die Skyblues nach wie vor, das Ausnahmetalent von Sporting Lissabon zu verpflichten, wollen den Kaufpreis aber mächtig drücken. 50 Millionen Euro fordert der portugiesische Meister für sein 19-jähriges Eigengewächs. Dabei liegt die verankerte Ausstiegsklausel im bis 2025 datierten Vertrag bei 70 Millionen Euro.

Mendes zählt auf der Linksverteidiger-Position zu den weltweit größten Talenten. In der abgelaufenen Saison stieg der Teenager in seiner ersten vollen Profisaison auf Anhieb zum Stammspieler auf (35 Einsätze). Nach seinem Debüt für Portugals A-Nationalmannschaft im März nahm der pfeilschnelle und technisch versierte Linksfuß auch noch an der Europameisterschaft teil, kam während des Turniers jedoch nicht zum Einsatz. Neben City wurden in der Vergangenheit auch Stadtrivale United sowie Real Madrid und dem FC Barcelona Interesse nachgesagt.