Mittelfeld-Umbruch: Zwei heiße Eintracht-Kandidaten

Bei Eintracht Frankfurt laufen schon die Transferplanungen für die kommende Saison. Im Mittelfeld könnte es zu einem Umbruch kommen, weshalb die SGE das Werben um zwei Mittelfeldjuwele intensiviert.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Cajetan Lenz im Zweikampf mit Julian Justvan @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt steht im kommenden Sommer ein Umbruch im Mittelfeld bevor. Hugo Larsson (21) wird seit längerer Zeit mit einem Abgang in Verbindung gebracht, darüber hinaus ist auch die Zukunft von Ellyes Skhiri (30) und Mahmoud Dahoud (30), dessen Vertrag ausläuft, ungewiss.

Wenig überraschend bereitet sich die Eintracht bereits auf mögliche Abgänge vor. Ein Spieler, den die Adlerträger im Sommer unbedingt verpflichten wollen, ist Cajetan Lenz (19). ‚Sky‘ zufolge hat die SGE „gute Chancen“, den Zuschlag beim Sechser des VfL Bochum zu erhalten. Für Lenz, vertraglich bis 2029 gebunden, haben die Bochumer aber auch zahlreiche weitere Anfragen vorliegen.

Steur ebenfalls im Fokus

In Sean Steur steht ein weiterer Mittelfeldspieler beim Bundesligisten hoch in Kurs. Der talentierte Niederländer, der aktuell für Ajax Amsterdam aufläuft, agiert etwas offensiver als Lenz. Laut ‚Sky‘ befindet sich die Eintracht in Verhandlungen, um den 17-Jährigen im Sommer an Bord zu holen. Steurs Vertrag bei Ajax läuft bis 2028.

Da das Duo auf unterschiedlichen Positionen zum Einsatz kommt und Frankfurt mehrere Abgänge drohen, sind beide Personalien unabhängig voneinander zu betrachten. Geht es nach den Hessen, finden im Sommer beide Talente den Weg in die Bankenmetropole.

