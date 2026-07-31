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Völlig überraschend: Neuer Brandt-Klub steht fest

Nach seinem Vertragsablauf bei Borussia Dortmund war Julian Brandt einen Monat lang auf dem Markt. Jetzt steht sein neuer Klub fest.

von Lukas Hörster - Quelle: ajax.nl
1 min.
Julian Brandt freut sich @Maxppp

Julian Brandt setzt seine Karriere völlig überraschend bei Ajax Amsterdam fort. Der niederländische Großklub verkündet, dass der 48-fache deutsche Nationalspieler einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat.

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Ajax-Direktor Jordi Cruyff sagt: „Julian hat sich für Ajax entschieden, und wir freuen uns riesig darüber. Wir waren monatelang in Gesprächen, und er hätte auch bei anderen Vereinen unterschreiben können. Mit ihm holen wir einen international erfahrenen Topspieler mit einer fantastischen Mentalität. Ich bin sicher, er wird unser Team qualitativ verstärken.“

Zuletzt führten die konkretesten Spuren bei Brandt noch nach England zu Leeds United und nach Spanien zu Real Sociedad. Gerüchte um Ajax gab es nur vereinzelt.

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Für den BVB bestritt Brandt 307 Pflichtspiele. Im Frühjahr entschieden beide Seiten, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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