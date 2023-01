Langfristiger Vertrag: Fortuna verlängert mit Thioune

Die Profis von Fortuna Düsseldorf werden auch nach dieser Saison von Daniel Thioune und seinem Stab trainiert. Wie der Zweitligist aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt vermeldet, haben der Coach und seine Assistenten Jan Hoepner und Manfred Stefes neue Verträge bis zum Sommer 2025 unterschrieben.

„Daniel Thioune passt mit seiner Art und Weise perfekt zu Fortuna Düsseldorf“, stellt Vorstand Klaus Allofs fest, „für uns steht daher schon seit längerer Zeit fest, dass wir mit ihm und seinen Co-Trainern Jan Hoepner und Manfred Stefes auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Wir sind von ihrer fachlichen und menschlichen Kompetenz vollends überzeugt und sind uns sicher, dass sie die richtigen sind, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.“

Was hinter diesen „ambitionierten Zielen“ steckt, liegt auf der Hand: Langfristig will die Fortuna wieder eine Etage höher in der Bundesliga spielen. Die notwendigen Voraussetzungen haben sie in Düsseldorf dafür allemal – und jetzt auch einen Trainer mit reichlich Vertrauensvorschuss.