H96: Neuer Sechser von ZSKA?

Bei Hannover 96 hält die Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist nun auch Jaka Bijol von ZSKA Moskau in den Fokus des Zweitligisten gerückt. Die Niedersachsen zeigen Interesse am 21-jährigen slowenischen Nationalspieler, es wird über ein Leihgeschäft spekuliert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportchef Gerhard Zuber erklärt: „Namen werde ich nicht kommentieren. Wir gucken auf dieser Position und suchen eine Lösung. Wir halten Augen und Ohren offen, lassen uns aber nicht unter Druck setzen.“ Der Klub beschäftige sich mit „ein Paar Kandidaten“.