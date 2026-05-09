Braunschweig: Spezialklausel für Hoti enthüllt

Eintracht Braunschweig könnte Stammverteidiger Andi Hoti im Sommer nach nur einem Halbjahr schon wieder verlieren. Wie die ‚Bild‘ enthüllt, greift im Abstiegsfall eine spezielle Ausstiegsklausel, von der Ex-Klub Dynamo Dresden zu verhältnismäßig geringen Bezügen Gebrauch machen kann. In der vergangenen Spielzeit war der 23-jährige Kosovare noch vom 1. FC Magdeburg an die Sachsen verliehen.

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Mit der Eintracht kämpft Hoti um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Derzeit rangieren die Blau-Gelben auf dem 15. Tabellenplatz, punktgleich mit den Verfolgern Fortuna Düsseldorf und der SpVgg Greuther Fürth. Ausgerechnet Dresden kann die Abstiegsängste der Braunschweiger am Samstag verstärken, schließlich kommt es zum direkten Aufeinandertreffen (13 Uhr).