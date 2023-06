Nürnberg verpflichtet Gürleyen

https://www.fcn.de/news/artikel/club-holt-innenverteidiger-vom-aufsteiger/

Club holt Innenverteidiger vom Aufsteiger

Der 24 Jahre alte Innenverteidiger, der mit den Hessen in der Relegation den Aufstieg in die 2. Liga erreicht hatte, trainiert bereits heute am Vormittag mit der Mannschaft von Trainer Cristian Fiél. Der gebürtige Berliner absolvierte in der vergangenen Saison 32 Spiele (2 Tore) für Wiesbaden und erhält beim Club die Rückennummer 3. Gleichzeitig wird Sadik Fofana nicht mehr für den 1. FC Nürnberg auflaufen. Der Leihspieler ist aktuell freigestellt, um Gespräche mit anderen Vereinen führen zu können. Olaf