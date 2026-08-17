Hradecky zurück in die Bundesliga?

Ein alter Bekannter könnte bei Eintracht Frankfurt auf Kauã Santos (23) folgen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge „geistert als kurzfristige Lösung schon länger der Name Lukas Hradecky (36) in Frankfurt umher“. Der finnische Keeper steht noch bis 2027 bei der AS Monaco unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Eintracht sucht nach einer neuen Nummer eins, da Santos den Verein noch in der laufenden Transferperiode verlassen soll. Wunschlösung ist Freiburgs Noah Atubolu (24), der Frankfurt jedoch 15 bis 20 Millionen Euro kosten würde. Hradecky hingegen, der schon von 2015 bis 2018 für die SGE auflief, wäre wohl deutlich günstiger zu haben.