Alles klar bei Grealish

Jack Grealish (30) verbringt auch die kommende Spielzeit beim FC Everton. ‚The Athletic‘ zufolge verleiht Manchester City den Offensivspieler wie schon im vergangenen Jahr an die Toffees. Am heutigen Dienstagmorgen wird Grealish zum Medizincheck in Liverpool erwartet.

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Übrigens: Außenstürmer Iliman Ndiaye (26) tritt den umgekehrten Weg an. Für den Senegalesen (43 Länderspiele) zahlen die Skyblues umgerechnet bis zu 76 Millionen Euro an Everton.