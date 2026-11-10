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UEFA Nations League

Klopp spricht Klartext mit Nmecha

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Jürgen Klopp klatscht mit Felix Nmecha ab @Maxppp

Bundestrainer Jürgen Klopp und DFB-Sportdirektor Rudi Völler haben ein klärendes Gespräch mit Felix Nmecha geführt. Dieses fand nach Informationen der ‚Bild‘ noch am Montag nach der Anreise zum DFB-Camp statt. Laut dem Boulevardblatt haben die beiden Verantwortlichen dem Nationalspieler dabei folgendes verdeutlicht: „Wenn sie sich in der Diskussion mit voller Überzeugung vor ihn stellen sollen, dann müsse Nmecha sie im Gegenzug davon überzeugen, dass er nicht hinter falschen Werten steht.“

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Zum Kontext: Nmecha feierte seine Tore zuletzt mehrfach, indem er sich eine imaginäre Krone absetzte – das Symbol der Kampagne „The King’s Return“, die dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ nahesteht, das wiederum wegen der Verbreitung ultra-konservativer Ansichten bis hin zur Homophobie in der Kritik steht. Auch bei Borussia Dortmund hat man reagiert und zwei Forderungen gestellt: Zum einen soll der 26-jährige Mittelfeldspieler in der Zukunft auf den Torjubel verzichten, zum anderen fordert der BVB von den „Ballers in God“, künftig nicht mehr mit Nmecha zu werben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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