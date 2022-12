Eintracht: Krösche über mögliche Abgänge

Bei Eintracht Frankfurt will man den Kader im Winter zusammenhalten. „Grundsätzlich wollen wir keinen Spieler abgeben“, so die Ansage von Sportvorstand Markus Krösche in der ‚Frankfurter Rundschau‘, „vielleicht kommt es zu einer Leihe bei dem einen oder anderen, der nicht so viel gespielt hat, aber Leistungsträger werden wir nicht abgeben.“

Auch der unzufriedene Stürmer Rafael Borré (27), der wegen geringer Einsatzzeiten mit einem Wechsel liebäugelt, soll bleiben: „Rafa weiß, dass wir ihn behalten und nicht abgeben wollen. Das wissen auch seine Berater.“ Mit Blick auf im Sommer auslaufende Verträge wie die von Daichi Kamada (26) oder Evan Ndicka (23) meint Krösche: „Wir haben bei sehr vielen Spielern die Kontrolle, bei einigen nicht. Das ist halt so. Ich glaube aber nicht, dass es einen großen Umbruch geben wird, wir wollen schon Kontinuität beibehalten.“

