23 Millionen: Künftiger Bayer-Abwehrchef gefunden

Bisherige Leistung: 5/6

In der Bayer-Defensive hat sich Facundo Medina direkt festgespielt und überzeugt konstant auf hohem Niveau. Auch offensiv konnte er bereits Akzente setzen und kommt auf zwei Pflichtspieltreffer.

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Potenzielle Leistung: 6/6

Der 27-Jährige hat das Potenzial, zum Abwehrchef aufzusteigen, sollte Kapitän und Innenverteidiger-Kollege Edmond Tapsoba den Klub eines Tages verlassen. Seine Bedeutung für die Mannschaft wird schon jetzt von seiner Startelfbilanz unterstrichen: In zwölf von 15 Spielen der laufenden Saison stand der argentinische Nationalspieler von Beginn an auf dem Platz.

Preis/Leistung: 5/6

Für 23 Millionen Euro wechselte Medina im Sommer von Olympique Marseille nach Leverkusen. Kein günstiger Transfer, aber die Ablöse ist marktgerecht. Der Argentinier hat gezeigt, dass er die Investition wert ist.

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Erwartungen erfüllt: 6/6

Bei der Werkself hat Medina die Erwartungen definitiv übertroffen. Im Klubumfeld haben wohl nur wenige damit gerechnet, dass der Innenverteidiger so schnell unterm Bayer-Kreuz Fuß fasst.

Wiederverkaufswert: 4/6

Ein schneller Weiterverkauf von Medina, um Profit zu machen, ist in Leverkusen derzeit kein Thema. Vielmehr soll der Linksfuß langfristig beim Werksklub bleiben. Dass aber doch noch mal ein zahlungskräftiger Klub vorstellig wird, ist nicht auszuschließen – insbesondere dann nicht, wenn es ihm gelingt, seine Top-Leistungen konstant abzurufen.

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Taktischer Fit: 5/6

Mit einer Körpergröße von 1,84 Metern ist Medina für einen Innenverteidiger in einer Viererkette etwas klein. Davon abgesehen passt er hervorragend ins System von Trainer Carles Martínez und kann zudem auch als Linksverteidiger aushelfen. Mit einem Topspeed von 34 km/h kann er es mit jedem Flügelspieler in der Bundesliga aufnehmen.

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