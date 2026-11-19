Ist es nun mangelnde Qualität, fehlende Abgebrühtheit, unzureichende Widerstandsfähigkeit oder eine Mischung aus allem, die bei Borussia Mönchengladbach zum bisherigen Verlauf der Saison geführt hat?

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So oder so: Den Entscheidern ist klar, dass im Januar Verstärkung an Bord geholt werden muss. Und wenn möglich, dann solche mit großer Bundesliga-Erfahrung.

Diese bringen Robert Andrich (32) und Danilho Doekhi (28) definitiv mit. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Gladbacher bei den beiden Defensivspielern angefragt.

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Offen ist zur Stunde noch, ob das Duo verfügbar sein könnte. Andrich jedenfalls ist mit seinen Spielanteilen bei Bayer Leverkusen unzufrieden und könnte sich eine Luftveränderung hin ins benachbarte Mönchengladbach womöglich vorstellen.

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Doekhi wiederum war im Sommer ablösefrei von Union Berlin zu Lazio Rom gewechselt, bekommt dort aber nach solidem Start seit Wochen kein Bein mehr an den Boden. Ein Leihgeschäft könnte also im Bereich des Möglichen liegen.