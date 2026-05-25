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Schalke: Schnäppchen-Doppelpack im Visier

Der FC Schalke 04 will den Kader für die Bundesliga-Rückkehr aufrüsten. Zwei Spieler von Fortuna Düsseldorf stehen auf dem Zettel.

von David Hamza - Quelle: Schalker Markt
1 min.
Satoshi Tanaka kniet @Maxppp

Nach dem Abstieg in die 3. Liga könnten einige Leistungsträger Fortuna Düsseldorf den Rücken kehren. Mittelstürmer Cedric Itten (29), mit 15 Ligatoren der treffsicherste Fortune, soll ein Thema beim FC Schalke 04 sein.

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Im ‚Sky‘-Podcast ‚Schalker Markt‘ heißt es, dass Itten beim Bundesliga-Aufsteiger auf der Liste steht. Der bis 2029 datierte Vertrag des Schweizers besitzt nach Verpassen des Klassenerhalts keine Gültigkeit mehr, Itten könnte die Fortuna entsprechend ablösefrei verlassen.

Noch heißer soll die Schalker Spur zu Satoshi Tanaka (23) sein, der defensive Mittelfeldspieler stehe weiter oben auf der Liste. Die zehn Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel sei durch den Abstieg auf eine Million gesunken.

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Der Japaner (ein Länderspiel) war erst vor einem halben Jahr von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gekommen. Neben Schalke sollen schon länger einige weitere Vereine ein Auge auf Tanaka geworfen haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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