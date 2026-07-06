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Offiziell Weltmeisterschaft

Nächster WM-Trainer tritt zurück

von Martin Schmitz - Quelle: ghanafa.org
1 min.
Carlos Queiroz auf der Bank von Ghana @Maxppp

Carlos Queiroz legt sein Amt als Nationaltrainer von Ghana nieder. Das erklärte der 73-Jährige zwei Tage nach dem WM-Aus der Westafrikaner gegen Kolumbien (0:1) via Facebook und lässt dabei Kritik an seinem Verband durchblicken: „Die Zukunft der Black Stars wird nicht allein auf dem Platz gebaut, der Erfolg der Black Stars muss außerhalb des Platzes beginnen, indem man die bestmöglichen Bedingungen schafft, um das außergewöhnliche Fußball-Talent Ghanas vorzubereiten, zu schützen und zu entwickeln.“

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Queiroz hatte erst im April die Nachfolge von Ex-Bundesligaspieler Otto Addo angetreten. In der Vorrunde waren die Black Stars als Dritter hinter England und Kroatien weitergekommen, gegen Kolumbien war die Elf chancenlos. Wer die Nachfolge des Portugiesen antritt, ist derzeit noch offen.

veröffentlicht am
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