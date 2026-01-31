HSV zieht Kaufoption bei Omari

Der Hamburger SV macht bei Leihspieler Warmed Omari offenbar Nägel mit Köpfen. Wie ‚Le Télégramme‘ berichtet, verpflichten die Rothosen den Innenverteidiger fest. Demnach überweist der Bundesligist 2,2 Millionen Euro an Stade Rennes für die dauerhaften Dienste des 25-Jährigen.

Omari war im vergangenen Sommer auf Leihbasis an die Elbe gewechselt und stand in den ersten sechs Pflichtspielen der Saison prompt in der Startelf. Seit Oktober laboriert der komorische Nationalspieler jedoch an einem Außenbandriss. Inzwischen befindet sich der Abwehrspieler wieder im Mannschaftstraining und dürfte zeitnah sein Kader-Comeback feiern.