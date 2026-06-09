Real bestätigt Arbeloa-Abgang

Nachdem Alvaro Arebloa bereits auf einer Pressekonferenz vor einigen Wochen bestätigte, zum Saisonende als Trainer bei Real Madrid aus dem Amt zu scheiden, gibt es jetzt auch die offizielle Verkündung des Klubs. Darin heißt es: „Real Madrid CF und Álvaro Arbeloa haben eine Einigung erzielt, die seine Amtszeit als Cheftrainer beendet.“

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Comunicado Oficial: Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Dem einstigen Verteidiger der Königlichen werden noch ein paar warme Worte mit auf den Weg gegeben: „Real Madrid ist Álvaro Arbeloa zutiefst dankbar, der während seiner gesamten Zeit im Verein, angefangen in unserer Jugendakademie, stets Loyalität, Engagement und Professionalität bewiesen hat. Er verkörpert die Werte unseres Vereins. Real Madrid, das immer seine Heimat bleiben wird, wünscht Álvaro Arbeloa und seiner ganzen Familie alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt.“ Als Ersatz für Xabi Alonso gelang es Arbeloa allerdings nicht, die Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen. Nun wird aller Voraussicht nach José Mourinho zurückkehren.