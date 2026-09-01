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Werder: Covic vor Zweitliga-Wechsel

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Patrice Covic in Trainingsklamotten vor dem Spiel @Maxppp

Bei Patrice Covic zeichnet sich kurz vor Transferschluss offenbar ein temporärer Wechsel in die zweite Liga ab. Nach Informationen von ‚Sky‘ befinden sich Werder Bremen und Dynamo Dresden „in weit fortgeschrittenen Gesprächen“ über ein Leihgeschäft des 19-jährigen Mittelfeldspielers.

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Der kroatische U19-Nationalspieler gilt an der Weser als großes Talent, hat aufgrund der Konkurrenz im Zentrum aber kurzfristig keine rosigen Aussichten auf Spielzeit. Beim Liga-Auftakt gegen den SC Freiburg (0:3) kam Covic zu einem fünfminütigen Kurzeinsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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