Corona-Revolte in La Liga | Modric oder Ödegaard?

Corona-Streik in Spanien?

Die Mannschaften der Bundesliga trainieren bereits seit einiger Zeit wieder in Kleingruppen, die baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist ein durchaus realistisches Szenario. Bis es in Spanien dazu kommen wird, muss noch einige Überzeugungsarbeit geleistet werden. Laut der ‚Sport‘ würden sich derzeit sechs ungenannte spanische Erstligisten weigern, auf den Platz zurückzukehren. Das Gesundheitsrisiko werde als zu hoch angesehen.

„Ödegaard oder Modric“

So titelt heute Spaniens größte Sportzeitung ‚Marca‘. Es geht um die Zukunft der beiden Real-Mittelfeldspieler Martin Ödegaard und Luka Modric. Erstgenannter ist zurzeit an Real Sociedad verliehen. Ob er in diesem oder im nächsten Jahr nach Madrid zurückkehrt, ist noch offen. Modric könnte dem Norweger die Entscheidung erleichtern. Der 34-Jährige ist noch bis 2021 an Real gebunden, zieht aber das Interesse einiger Klubs – vor allem aus Italien – auf sich. Sollte Modrid gehen, könnte Ödegaard seinen Platz im Kader der Königlichen einnehmen.

UEFA-Entscheidung sorgt für Schlagzeilen

Am gestrigen Donnerstag betonte die UEFA erneut in einer Stellungnahme, dass die nationalen Verbände ihre Liga-Saisons zu Ende spielen sollen. Nur wenn ein Verband „legitime Gründe“ vorweisen könne, warum die Spielzeit nicht beendet werden kann, unterstütze die UEFA einen Saisonabbruch.

Verbände, deren Ligen vorzeitig abgebrochen werden müssen, müssten dann entscheiden, welche Klubs sich für den Europapokal qualifizieren. Die Auswahlkriterien sollen auf „sportlichen Verdiensten“ basieren. Englische Zeitungen beschäftigen sich nun damit, wie ein solches Verfahren in der Praxis Aussehen könnte. Der ‚Daily Express‘ berichtet vom Punkteschnitt als Bewertungskriterium, während die ‚Times‘ Playoffs ins Spiel bringt.