Schmerzgrenze festgelegt: Barça erhöht Adeyemi-Angebot

Die vom FC Barcelona in Aussicht gestellten 20 Millionen Euro haben Borussia Dortmund nicht dazu bewogen, einem Verkauf von Karim Adeyemi (24) zuzustimmen. Eine verbesserte Offerte wird von Seiten des spanischen Meisters schon ausgearbeitet.

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Nach Informationen von ‚Sky‘ wollen die Blaugrana dem BVB zeitnah ein neues Angebot über 20 Millionen Euro, die sofort fällig wären, plus zehn Millionen an relativ leicht zu erreichenden Boni unterbreiten. Darüber hinaus führt der Pay-TV-Sender aus, dass Barça angesichts des im kommenden Jahr auslaufenden Vertrags summa summarum nicht mehr als 30 Millionen Euro für Adeyemi ausgeben möchte.

Update (18:23 Uhr): Laut Fabrizio Romano sind sich Barça und BVB einig: Es fließt ein Sockelbetrag von 22 Millionen Euro, sieben weitere Millionen seien an erfolgsabhängige Parameter wie Titel und Einsätze gekoppelt.

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Die Dortmunder träumten bis zuletzt von einer Entschädigung über 40 Millionen Euro, müssen sich von dieser Hoffnung aber allmählich verabschieden. Wenn überhaupt, lassen die Spanier wohl noch in Bezug auf die Aufteilung zwischen Sockelablöse und Zuschläge mit sich reden. Eine Option bleibt zudem, Barça-Profis in den Deal miteinzubeziehen.

Letzte Chance für den BVB

Adeyemi hat dem Transfer jedenfalls längst zugestimmt. Dem deutschen Nationalspieler (elf Länderspiele) winkt in La Liga eine Anstellung bis 2031. Eine Verlängerung an der Strobelallee ist längst kein Thema mehr.